Juliana Paes deu à luz ao segundo filho neste domingo

O segundo filho de Juliana Paes nasceu na madrugada deste domingo, 21, na mesma maternidade em que a atriz deu à luz seu primogênito, o pequeno Pedro, de 2 anos, no Rio de Janeiro. Antônio, que é fruto do casamento da global com o empresário Carlos Eduardo Baptista passa bem, assim como a mãe.

O porta-voz da novidade foi o promoter e amigo de Juliana, David Brazil, que escreveu em seu perfil no Twitter: "Antônio chegou!!!! Parabéns minha estrela @jupaesoficial por mais esta bênção na sua vida!!!!".

