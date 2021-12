Juliana Paes convida internautas para encontro espiritual

A maternidade deixou Juliana Paes ainda mais envolvida com as questões espirituais. Na última quinta-feira, 24, a atriz esteve com o filho, Pedro, em uma praça da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para gravar um video diferente.

Na gravação feita pela ONG Arte de Viver, Juliana convidou os internautas para encontro espiritual online que será mediado pelo guru indiano Sri Sri Ravi Shankar, que acontece no próximo sábado, 26. A atriz e o marido, Carlos Eduardo Bapista já participaram de outro evento de meditação com o guru no ano de 2012, no Rio.

