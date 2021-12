Juliana Paes barra as gatas em festa de revista

Os homens convidados para a festa de lançamento da edição da revista VIP com as 100 mais sexy do mundo, que aconteceu na noite de quarta-feira, 24, em São Paulo, ficaram a ver navios. Segundo comentários dos bastidores, Juliana Paes, que levou o título de mais sexy, cortou os nomes das outras artistas que fizeram parte da lista e barrou as presenças das onipresentes mulheres frutas, ex-BBBs e Panicats. O público masculino então era maioria na festa, mesmo com a presença de gatas como Pietra Príncipe, Carol Teixeira, Talula Pascoli e Renata Dávila.

A lista - A VIP mantém mistério. Apenas o nome de Juliana Paes foi divulgado. Ela já havia conquistado o título em 2006. Os outros 99 nomes só serão conhecidos quando a revista sair nas bancas nesta sexta-feira, 26. Modesta, a atriz que vive Gabriela na novela homônima global, não se acha linda. "Posso até ser sexy, mas não acho minha beleza perfeita. Existem outras mulheres muito mais bonitas", disse.

