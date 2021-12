Juliana Alves recorre a remédios para emagrecer

Juliana Alves pode estar ingerido medicamentos para emagrecer por estar acima do peso e temer perder o posto de rainha de bateria da escola de samba carioca Unidos da Tijuca. A atriz teria conseguido o remédio, um moderador de apetite, com um famoso endocrinologista da Barra da Tijuca, segundo informações do Jornal Extra.

A bela negou a ingestão dos medicamentos e atribuiu a perda dos quase dez quilos a dietas e exercícios. "Faço ginástica funcional três vezes por semana, pedalo na orla e acabei de voltar para as aulas de dança contemporânea. Cortei doces e frituras em excesso e evito carboidratos à noite. Em vez disso, invisto em opções como chá de hibisco e chá verde", afirmou.

adblock ativo