Juliana Alves deixando mulher de Belo fora do folia do Rio

A atriz Juliana Alves, segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", foi confirmada como a rainha de bateria da Unidos da Tijuca durante o Carnaval de 2013, no Rio de Janeiro. Ela vai substituir Gracyanne Barbosa, mulher do cantor Belo.

A apresentadora Adriane Galisteu também acabou ficando de fora do posto por causa de um contrato com a Band para apresentar a folia. No ano passado, ela apresentou a festa de Salvador, tida como a maior festa de rua do Brasil. Em 2013, ela pode pintar novamente por aqui.

