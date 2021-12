Júlia Lemmertz banca festa de "Em Família"

Júlia Lemmertz bancou do próprio bolso a festa pelo capítulo número 100 da novela "Em Família" (Globo). Segundo o colunista Léo Dias, do jornal o Dia, a atriz, protagonista da trama, já tentava organizar uma confraternização desde o início da novela, mas a produção nunca se manifestou em bancar a festinha.

Sendo assim, Júlia aproveitou para reunir o povo dizendo que também estava fazendo uma nova comemoração do seu aniversário de 51 anos - ocorrido em 18 de março e já celebrado em uma boate na Lapa, no Rio de Janeiro, no dia 22 de março.

Bom, a nova festinha foi no último sábado, 17, em uma churrascaria na Barra da Tijuca e ao custo de R$ 200 por pessoa.

adblock ativo