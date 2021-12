Juju Salimeni pega pesado em Brasília : "Treino monstro"

Pegar peso é com ela. A ex-panicat Juju Salimeni, que está na capital federal, mostrou nesta sexta-feira (15) que não descuida do corpão mesmo quando está em viagem de trabalho. Nesta sexta-feira (15), ela postou uma foto pegando muito peso para manter o bumbum durinho. "Treino monstro aqui em Brasília com Vivi Mascarenhas!", escreveu a moça, no Instagram.

