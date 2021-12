Ju Moraes vai puxar bloco de samba no Carnaval

Ju Moraes assinou com o bloco de samba Proibido Proibir para comandar o Carnaval em 2015. O bloco desfila na quinta-feira, no circuito Osmar, no Campo Grande, e reúne quase quatro mil associados, que colocam o "chapéu de bamba" e vão para a Avenida sambar.

"Me sinto honrada e muito feliz em fazer parte disso, principalmente por ter a oportunidade de carregar a bandeira do nosso Samba dentro do Carnaval Tradicional da Bahia. Vamo que Vamo!", disse a cantora no Instagram.

