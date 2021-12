Ju Moraes representa a Bahia no The Voice Brasil

A cantora Ju Moraes, da banda Samba D´Ju, é uma das participantes do programa The Voice Brasil do próximo domingo, 30. A atração já foi gravada mas, infelizmente, a gata não pode falar nada sobre o assunto, pois a Rede Globo só autoriza algum comentário dos participantes após o programa ir ao ar.

Bonita, carismática e dona de uma bela voz, Ju tem tudo para ser classificada. Mas vamos ter que esperar até domingo, às 14h15, para saber se continua ou sai do The Voice Brasil. Façam suas apostas.

