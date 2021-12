Ju Moraes prepara volta aos palcos depois do The Voice

Mal acabou a participação no programa The Voice Brasil, Ju Moraes já está com a corda toda para voltar aos palcos baianos. Desta vez, formando a banda Ju Moraes e Samba D´Ju. "São dois nomes fortes que vamos explorar juntos e ver como vai funcionar.", diz.

O primeiro show do grupo será no final de janeiro, em data ainda a ser escolhida, mas a cantora se prepara para a maratona de participações nos ensaios de verão. Ela já está garantida no Natal do Harém, dia 25, como convidada de Tuca Fernandes, e, no dia 26, sobe ao palco para se apresentar ao lado de Tatau na festa do Araketu. "Ele é um dos maiores cantores da música baiana e nunca dividi o palco com ele. Será especial.", destaca.

Outros convites podem surgir, e um quase certo é no Sarau du Brown, de Carlinhos Brown, que terá a primeira edição no dia 13 de janeiro.

The Voice - Na primeira audição do programa, a voz de Ju Moraes encantou os treinadores Daniel, Carlinhos Brown e Claudia Leitte. Com o direito de optar por um deles,

escolheu Claudia. A partir daí, ela foi passando de fase em fase, com canções como Ive Brussel, Sá Marina, Se e Sorte, se tornando uma das finalistas do programa e, em votação no site oficial do programa, a predileta do público.

Mas a vitória não veio. Mesmo assim, Ju Moraes está feliz por ter participado do programa e mostrado o trabalho em rede nacional. "Apresentei meu estilo para o público

que não me conhecia e busquei representar a música popular brasileira com elementos do samba.", conta Ju.

A relação com os outros candidatos foi harmônica. "A música só tem a agregar. Não existe concorrência. Ela faz bem pra gente.", afirma Ju, ressaltando que se tornou amiga de Carla da Silva, Juliana Gomes e Breno Lima, com quem mantém contato diariamente.

