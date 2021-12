Ju Moraes lançou, na noite de quarta-feira, 30, a canção "Sabor Brasileiro", composta por Duller, Anderson Dandir e Leandro Luther. A sambista dividiu os vocais com Xanddy, do Harmonia do Samba.

Confira:

