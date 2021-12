Ju Moraes lamenta a morte do primo

A cantora Ju Moraes fez uma homenagem de despedida ao primo Leonardo Moraes de Almeida, de 33 anos, que morreu na noite desta terça-feira, 16, após cinco dias internado no Hospital Geral Roberto Santos. A artista usou o Instagram para postar uma foto ao lado do primo, quando eles ainda eram crianças, e uma mensagem carinhosa.

"Que nosso próximo encontro seja tão especial quanto foi esse. Tenho certeza que a sua luz brilha num lugar muito melhor, você cumpriu a sua missão ao nosso lado. Vamos sentir muito a sua falta, mas Deus tem outros planos pra você. Vai em paz, Leo.", escreveu Ju.

Leonardo foi baleado por um policial civil na madrugada do último sábado, 13, no Largo do Imbuí, durante um desentendimento ocorrido no bar. Outro jovem, Lucas Urpia de Almeida, de 19 anos, também foi baleado na ocasião, mas já recebeu alta do hospital nesta terça, 16.

