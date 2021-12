A cantora Ju Moraes está preparando o DVD Em Cada Canto um Samba e convidou Luiz Galvão, dos Novos Baianos, para cantar a música "A Menina Dança", composta por Galvão. Ju foi para a casa do cantor e mostrou para ele o arranjo da música, ao lado do diretor musical do DVD, Mikael Mutti.

Confira abaixo um trecho do encontro de Ju Moraes e Luiz Galvão.

Bruno Porciuncula Ju Moraes grava com Luiz Galvão, dos Novos Baianos

