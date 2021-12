Ju Moraes desmente trio do The Voice no Carnaval

Alguns veículos da imprensa baiana divulgaram na noite de segunda-feira, 3, que um trio elétrico, com as participantes do The Voice, iria animar a folia baiana. Mas a assessoria da baiana Ju Moraes, que teve o nome apontado como uma das puxadoras, desmentiu a notícia nesta terça-feira, 4.

"Não há veracidade nas notícias publicadas em alguns veículos de imprensa de Salvador sobre a existência de um trio elétrico no Carnaval 2013. Não temos conhecimento sobre a origem da notícia, bem como não fomos consultados sobre a possibilidade de tal acontecimento e nem sobre o uso do nome da cantora em quaisquer formas de divulgação.", diz a nota.

A cantora Ju Moraes só irá falar sobre o futuro profissional após o dia 16 de dezembro, data em que termina o compromisso de dedicação exclusiva com o programa The Voice Brasil.

