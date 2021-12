Ju Moraes canta ao lado de Claudia Leitte no Rio

A cantora Ju Moraes, uma das representantes da Bahia no The Voice Brasil, teve uma noite de quinta-feira, 29, mais do que especial. Ela cantou ao lado de Claudia Leitte no ensaio do bloco Largadinho, no Barra Music, no Rio de Janeiro. Após se apresentar para o maior público da carreira, ela não conteve a euforia. "Uma das maiores emoções da minha vida!!! To extasiada... Preciso dormir! Será que eu consigo?!", postou ela no microblog Twitter.

Além dela, os participantes Gustavo Fagundes, Mira Callado e Thalita Pertuzatti também estiveram na apresentação de Claudia Leitte, que reuniou famosos como Miguel Rômulo e Jéssika Alves, Jacaré, David Brasil e Danny Bananinha.

