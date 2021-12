Ju Moraes agradece à Bahia por permanência no The Voice

"Obrigado, Bahia! Obrigado, Salvador". Foi assim que a cantora baiana Ju Moraes, da banda Samba D'Ju, agradeceu aos fãs que garantiram a sua permanência no reality musical "The Voice Brasil", da Rede Globo, na tarde deste domingo, 11.

Disputando a preferência do público com outros dois cantores do grupo de Cláudia Leitte, Ju Moraes agradou o pessoal de casa e foi a primeira integrante do elenco a ser aprovada nas semifinais. Entre Breno Lima e Gustavo Fagundes, que disputaram com Ju, o primeiro foi eliminado por Cláudia e o segundo foi salvo.

A cantora Ju Moraes passou para a próxima fase do The Voice interpretando "Sá Marina", de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar.

