Joyce Pinheiro faz topless em clipe de Latino

Fazendo topless, a modelo Joyce Pinheiro exibiu seus atributos (generosos) durante a gravação do clipe da música "Despedida de Solteiro", que é cantada por Latino. A música é uma versão da canção coreana "Gangnam Style". As cenas para o vídeo de Latino foram gravadas em Florianópolis, no final de semana.

