Jovem vai perder virgindade com vencedor de reality show

Catarina Migliorini desistiu pela segunda vez de leiloar a virgindade, mesmo depois de ter conseguido um lance de US$ 2 milhões. Agora, a jovem vai promover um reality show no qual o vencedor vai ter a primeira noite com ela.

Serão 20 participantes do mundo todo no programa Quem vai ficar com Catarina?, que inicialmente vai ser exibido na internet. Serão 45 dias confinados para tentar conseguir o prêmio máximo: tirar a virgindade de Catarina.

As inscrições estão abertas no site oficial do programa.

