Jovem que leiloou virgindade já conheceu vencedor do leilão

O japonês que arrematou a virgindade da catarinense Ingrid Migliorini, conhecida como Catarina, já conheceu a jovem. O encontro foi em um restarurante em Sidney, na Austrália. Ela estava acompanhada de dois amigos e do produtor do documentário "Virgins Wanted", Justin Sisely, que promoveu o leilão na internet. "Ele não gostou

muito de não ter sido só comigo, mas foi por segurança e ele aceitou. Durou pouco mais de uma hora. Falamos em inglês e foi uma conversa legal. Posso dizer que ele não é feio.", garantiu em entrevista ao site EGO.

A identidade do japonês não foi revelada, mas ele vai pagar R$ 1,5 milhão pela virgindade de Ingrid. Quer dizer, o momento pode não acontecer, já que a jovem diz que ainda não está preparada para a "primeira vez"." Pelo menos neste verão, não vai acontecer, pois vou curtir a temporada no Brasil. O regulamento do leilão não prevê nenhuma multa, então posso desistir a qualquer momento. Agora, a chance disso acontecer é de 3 em 10.", disse.

Ingrid, que está em Itapema, sua cidade natal, vai aproveitar que está no Brasil para colher os louros do ensaio nu que fez para a edição de janeiro da revista Playboy, que já está nas bancas.

adblock ativo