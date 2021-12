Jovem que leiloou a virgindade ainda se sente insegura

A jovem Catarina Migliorini, que leiloou a virgindade na internet e estrela a edição de janeiro da Playboy, está insegura em relação ao ato sexual que fará parte de um documentário australiano. "Não existe uma data definida ainda, quando tudo estiver conforme deve ser, e eu me sentir segura (ainda não me sinto) e se eu não mudar de ideia, deve acontecer", disse, em entrevista à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Catarina, cujo nome verdadeiro é Ingrid, também disse que foi tranquilo posar nua e não vê necessidade do uso de Photoshop. "Esse negócio de corpo perfeito não existe, o photoshop acaba por deixar todas iguais, prefiro que mostrem as imperfeições de cada um, acho que fica mais original.", contou.

Poderemos conferir as curvas da jovem a partir do dia 10 de janeiro, quando a revista chega às bancas.

