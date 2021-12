Jovem que fez strip-tease em festa processa Gusttavo Lima

Uma estudante de Cuiabá, no Mato Grosso, processa Gusttavo Lima alegando que foi dopada no camarote do cantor. Ela pede indenização de danos morais no valor de R$ 5,7 milhões.

Hosana Priscila de Oliveira Lopes, de 20 anos, alega que fez strip-tease porque estava dopada. Fotos e vídeos da jovem nua vazaram na internet.

Ela conta que participava de um festival sertanejo, no dia 23 de março, com amigos quando foi chamada pela equipe de Gusttavo Lima para ir ao camarote dele.

A jovem teria ingerido bebida alcoólica no local. Em seguida, ela foi levada para o ônibus do sertanejo, onde membros da equipe do músico pediram que ela tirasse a roupa.

Hosana disse que não lembra tudo o que aconteceu. O advogado dela, Claudio Victor Freesz, disse ao jornal "Extra" que, além da suspeita de doping, o cantor é processado porque sua equipe tinha obrigação de socorrer a jovem.

Além do sertanejo, a empresa de eventos dele, Audiomix, a Unifort, que fazia segurança do evento, e a Vila Mix, responsável pelo espaço VIP, também foram processadas.

