Jovem é encontrado morto na piscina da casa de Demi Moore

Um homem foi encontrado morto na piscina da casa de Demi Moore, em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo, 19. Segundo o site TMZ, o jovem, identificado como Edenilson Steven Valle, tinha 21 anos e participava de uma festa promovida pelo zelador da atriz.

Segundo o agente Fred Corral, da polícia local, testemunhas afirmaram que a vítima foi vista cerca de 10 ou 15 minutos antes de ser encontrada boiando na piscina da casa.

Os paramédicos, até então, atribuem a morte de Edenilson a um afogamento, por falta de evidências de crime. Segundo familiares o jovem não sabia nadar.

Demi divulgou um comunicado sobre o assunto. Ela estava viajando e lamentou o acontecido.

"Eu estava fora do país, viajando para encontrar minhas filhas para uma festa de aniversário, quando recebi as notícias devastadoras. A perda de uma criança é uma tragédia impensada. Meu coração está com a família e os amigos deste jovem", afirmou.

