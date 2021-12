José Mayer e Giovanna Antonelli ganham prêmio do GGB

O Grupo Gay da Bahia selecionou 46 famosos que receberam o prêmio "Triângulo Rosa", considerado o "Oscar Gay" baiano. Estão na lista José Mayer, Giovanna Antonelli, Valesca Popozuda e Tony Ramos.

José Mayer foi escolhido por ter aceitado interpretar o papel de um bissexual na novela Império. Já Antonelli interpretou Clara, que se casou com Maria na novela Em Família. Valesca Popozuda foi lembrada pelo engajamento nas causas gays. Tony Ramos defendeu o beijo gay na novela O Rebu.

A surpresa da lista foi o padre Fábio Melo. "Uma pessoa tão midiática e associada ao público católico falar a favor dos direitos do casamento civil homoafetivo representa um tapa na cara do arcebispo de Goiânia, dom Washington Cruz, que suspendeu um padre por ter abençoado um casamento gay. Foi um tapa também na cara do padre Marcelo Rossi, que teve uma polêmica com a Vera Verão (Jorge Lafond) no passado", disse Luiz Mott, fundador do GGB, ao Ego.

A premiação acontece há 24 anos. "Apenas elaboramos a lista e divulgamos todo ano para enaltecer as lutas e conquistas da nossa comunidade. Os gays não querem privilégios, queremos direitos iguais, nem menos nem mais", afirmou.

