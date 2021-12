O ator José Loreto postou uma foto na rede social Instagram, nesta quarta-feira, 17, que mostra a retirada das tatuagens do personagem que interprete em Avenida Brasil, Darkson. "Vou sentir saudade dessa pele do Darkson! Que venham as próximas peles e vidas!! Amém", postou na legenda.

