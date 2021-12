José Loreto e Débora Nascimento visitam Igreja do Bonfim

"Cuidado com o que você pede, porque pode se realizar. Bons pedidos para todos. Axé e Fé!", disse o ator José Loreto, que interpretou Darkson na novela Avenida Brasil, ao postar uma foto ao lado da namorada Débora Nascimento, em sua página no Instagram.

A fotografia foi registrada no domingo, 6, durante visita do casal à Igreja do Bonfim, em Salvador. Loreto e Débora assumiram namoro ao término da novela Avenida Brasil. Na trama, o casal também vivia um romance.

