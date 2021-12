José Loreto demonstra como são feitas as tatoos de Darkson

No papel de Darkson, na novela "Avenida Brasil", o ator José Loreto mostrou aos fãs e curiosos como é que ele aparece na telinha cheio de tatuagem. No seu perfil na rede social Instagram, ele exibiu algumas fotos que evidenciam que os desenhos são falsos e colocados todas as vezes que tem de gravar a novela. "Já 'estampando' o personagem com o criador das tattos Eric Aben-Athar", escreveu.

