Após o climão envolvendo os jornalistas William Waack e Cris Dias durante a cobertura da Olimpíada Rio 2016, a dupla resolveu amenizar o ocorrido e trocaram figurinhas ao vivo na sexta-feira, 19.

Na ocasião, o jornalista se despediu do público encerrando a cobertura olímpica e disse: "Quero aproveitar esse momento para uma nota pessoal, mas não vai chorar", disse ele no começo do discrusso.

"Muito obrigado pela leveza, pela vivacidade e pela alegria que você trouxe ao 'Jornal da Globo', acho que falo em nome da nossa equipe, vamos sentir muito sua falta e queremos você logo de volta", completou olhando para a jornalista.

Cris também aproveitou o momento para agradecer a dobradinha: "Só tenho a agradecer e para mim foi um deleite intelectual, jornalístico, olímpico, só tenho a agradecer foi uma honra, uma alegria imensa e acho que falo em nome da equipe também, já sinto saudades", disse.

Para a surpresa do público, William resolveu ser ainda mais fofo e deu um beijo na bochecha da apresentadora. Para finalizar, o jornalista brincou mais uma vez: "Você que adora encerrar, aproveita agora, mas não chora, hein", concluiu.

Da Redação Jornalistas da Globo esbanjam simpatia após polêmica

