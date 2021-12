Jorge Aragão tem alta de hospital e posta mensagem na web

O sambista Jorge Aragão, que estava internado desde o dia 16 em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio, devido a problemas cardíacos, recebeu alta na tarde deste domingo, 29.

A saída foi comemorada pelo artista, que postou em sua página no Facebook uma foto de seu punho ainda com a pulseira de identificação do hospital.



"E lá vou eu, viver a terceira etapa da minha vida.. Porque Deus assim quis! Recebendo minha alta nesse instante Obrigado! Obrigado! Obrigado!", escreveu o cantor.

O sambista deu entrada no hospital no dia 16, após sentir dores no peito. Na dia seguinte, passou por uma cirurgia cardíaca.

Aragão já havia cancelado compromissos marcados para as três semanas seguintes à sua entrada no hospital e havia adiado um outro compromisso "por precaução", segundo sua assessoria.

O cantor também teve problemas cardíacos no passado. Em 2007, por exemplo, ele ficou internado uma noite em Volta Redonda (RJ), após sentir dores quando voltava de uma apresentação.

