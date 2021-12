Jorge & Mateus promete lembrar sucessos em Salvador

A dupla Jorge & Mateus já é figura fácil em Salvador. No Carnaval, puxam um bloco há dois anos. Desta vez, chegam na capital baiana para particiar da festa Villa Mix, que acontece no dia 13 de abri, no Parque de Exposições, e ainda vai reunir Israel Novais, Humberto & Ronaldo, Gusttavo Lima e Naldo.

Jorge e Mateus vão apresentar o show da turnê "A Hora é Agora" e não vão faltar sucessos sertanejos como "Pode Chorar", "Voa Beija-Flor" e "Amo Noite e Dia". "O sertanejo é um ritmo que agrada todo mundo e fala de um sentimento que todos conhecem e sentem que é o amor. Todo mundo se identifica e quem não gosta respeita porque é algo nosso.", diz Jorge.

Se depender da dupla, ninguém vai ficar parado na festa. "Cantar em Salvador é maravilhoso e contagiante. Vamos colocar a galera para cantar e dançar pra valer. Será fantástico!", finalizou.

