Jonatas Faro é assaltado por dez homens em Natal

Jonatas Faro passou por um grande susto na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Na tarde do sábado, 14, seu carro foi parado por dez assaltantes, que, além de o ameaçarem, levaram todos os seus pertences.

Segundo o jornal "O Dia", o ator estava indo a um evento em um shopping da cidade quando ocorreu o assalto. Para a publicação, Felipe Carauta, empresário dele, confirmou a informação: "Realmente foi um grande susto, mas graças a Deus o Jonatas está bem. Estamos tomando todas as atitudes para que tudo seja resolvido da melhor forma".

