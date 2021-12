Jon Jones dá cantada em sexóloga do Altas Horas

Para quem está acostumado a ver Jon Jones em pose de durão no octógono, pode se surpreender com a versão galanteadora do lutador. Na gravação do programa Altas Horas, da Globo , que será exibido neste sábado, 31, Jon Jones perguntou à sexóloga Laura Muller: "Você já ficou com um negro?"

De acordo com o site oficial da atração, Laura ficou sem graça, mas respondeu que não tem preconceito. Foi o suficiente para a plateia começar a gritar "beija, beija, beija", e a sexóloga se levantou para beijá-lo... No rosto.

Após o momento de descontração, Jon Jones se soltou e perguntou: "Se o pênis é um músculo, ele pode aumentar com exercícios?".

Laura, então, explicou que não existe exercício que capaz de aumentar o órgão sexual masculino: "O pênis não é um músculo, por isso a musculação não adianta, ele não vai crescer".

