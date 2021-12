Jolie e Pitt mostram as primeiras imagens do casamento

Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie queriam um casamento "tranquilo" e "cheio de sorrisos", conforme revelaram em uma entrevista exclusiva para a revista inglesa "Hello!", publicada nesta terça-feira, e na qual mostraram as primeiras imagens do casamento celebrado no último dia 23.

"Era muito importante para nós que o dia fosse tranquilo e cheio de sorrisos. Foi um dia muito especial que queríamos compartilhar com nossos meninos e um momento muito importante para nossa família", declarou Angelina na entrevista.

Ela escolheu a estilista Donatella Versace para fazer um vestido simples em tom marfim, que combina um véu com desenhos feitos pelos filhos do casal. O estilista Luigi Massi, da grife italiana e amigo da família, foi o encarregado de bordar no véu um alegre conjunto de flores, animais, aviões e diversos desenhos infantis.

"Queríamos que as crianças fizessem parte de tudo, incluído o vestido porque isso é nossa família. Representa a maneira como vivemos juntos", explicou ela.

Brad Pitt decidiu usar uma roupa que já tinha no armário e a gravata foi emprestada por um dos filhos. Já as alianças foram feitas por Robert Procop, o mesmo que fez o anel de compromisso da atriz.

O bolo do casamento foi feito pelo filho Pax, de dez anos. Zahara e Vivienne foram as encarregadas de jogar pela entrada as pétalas recolhidas no jardim. Shiloh e Knox carregaram as alianças.

"Eles mesmos escolheram a roupa queriam usar e qual papel queriam ter na cerimônia", acrescentou Angelina.

Embora a notícia do casamento tenha sido uma das mais esperadas do ano, todos se surpreenderam com o segredo com que a cerimônia foi programada.

"Queríamos que fosse íntimo e assim foi", acrescentou.

O casamento aconteceu no Château Miraval, a residência da família na França. O castelo possui 35 quartos e uma capela, onde ocorreu a cerimônia.

adblock ativo