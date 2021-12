Jolie analisa situação dos refugiados sírios

A atriz americana Angelina Jolie se reuniu com as autoridades iraquianas neste sábado, 15, para analisar as condições dos refugiados sírios no Iraque, onde se encontra em viagem pelos países vizinhos da Síria.

Em sua qualidade de embaixadora de boa vontade do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur), Angelina se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Hoshiyar Zebari.

Em comunicado, o Ministério explicou que o encontro foi marcado por um debate sobre as condições de vida e as necessidades dos refugiados sírios no Iraque, onde os mesmos são atendidos pelas autoridades e também por familiares.

Zebari detalhou à estrela de Hollywood todos os planos do Governo iraquiano para tratar os refugiados e também atender as demandas humanitárias.

O titular das Relações Exteriores também informou que o número de refugiados sírios no Iraque gira em torno de 21 mil pessoas e que 31 mil iraquianos que viviam na Síria já retornaram ao país desde o início do conflito em março de 2011.

As últimas estatísticas da Acnur indicam que na Jordânia há mais de 77 mil sírios refugiados e mais 30 mil à espera, enquanto no Líbano são 59.111 registrados e 15.251 à espera. Já no Iraque são 18.682 registrados e 1.841 à espera. Na Turquia, esses números são ainda maiores: 80.410 registrados pelo Governo.

Ontem, depois de ter passado pela Jordânia, pelo Líbano e ainda ter visitado dois campos de refugiados no sul da Turquia, Angelina expressou seu pessimismo em relação a uma solução viável para solucionar o conflito na Síria.

"Não parece que a violência e os combates acabarão em breve. O número de pessoas que cruzam fronteiras para se refugiar em outros países segue aumentando. Isso é um grande problema para todos nós", afirmou a atriz em sua passagem por Ancara.

Segundo a ONU, o conflito na Síria já provocou o êxodo de 250 mil pessoas, que se refugiaram em países vizinhos, enquanto outros 2,5 milhões de habitantes seguem precisando de ajuda humanitária para sobreviver.

