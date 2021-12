Johnny Depp fica ferido em filmagens de "Piratas do Caribe"

O ator americano Johnny Depp teve que abandonar a Austrália nesta quarta-feira, 11, para passar por uma cirurgia nos Estados Unidos depois de ficar ferido em uma das mãos durante as filmagens do novo longa-metragem da franquia "Piratas do Caribe", anunciou a imprensa.

Depp, que interpreta o capitão Jack Sparrow nos filmes produzidos pela Disney, ficou ferido no fim de semana, mas não em um estúdio, segundo o jornal Gold Coast Bulletin.

Um porta-voz da Disney confirmou o incidente ao jornal australiano e destacou que a data de estreia do filme está mantida para 7 de julho de 2017.

Segundo o site da revista Variety, Johnny Depp terá que ser operado. A publicação não informa a gravidade da situação.

O ator, que ficará afastado da produção por duas semanas, deixou a Austrália em um avião particular com destino a Los Angeles.

Depp, de 51 anos, tem como antagonista no quinto filme da série, que tem como título "Piratas do Caribe: Os Mortos não Contam Histórias", o espanhol Javier Bardem, que interpreta o vilão "Capitão Salazar".

adblock ativo