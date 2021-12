"Jogando sem goleiro", Ivete está tentando engravidar

Convidada para o "The Noite com Danilo Gentili" na noite desta quinta-feira, 4, Ivete Sangalo disse ao apresentador que está tentando engravidar novamente. Em uma brincadeira com a cantora, Danilo perguntou se ela "está jogando sem goleiro". "Estou há um tempo jogando sem, mas agora mais. Com ou sem goleiro, é sempre golaço, viu?", respondeu sorrindo. A baiana ainda disse que, se não conseguir engravidar naturalmente, vai recorrer à um tratamento médico.

Danilo também a questionou sobre a biografia dela, a "Pura Paixão", no qual Ivete comenta os boatos de que seria gay e nega ter namorado com a apresentadora Xuxa. A cantora disse que não fica zangada com os comentários porque não vê nada de pejorativo na sua relação com a rainha dos Baixinhos. "Teve uma época em que esses boatos eram bem fortes. Mas é porque nós somos muito amigas mesmo.", disse Ivete.

