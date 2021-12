Jogadores vão conferir Muquiverão no domingo

A boleirada vai aproveitar o fim do campeonato brasileiro para relaxar ao som de muito pagode no próximo domingo, 9, no Muquiverão. O atacante Ronaldinho Gaúcho, considerado o craque do brasileirão, está confirmado na festa, que terá a animação garantida por Mr. Catra, Psirico, Saiddy Bamba e Black Style, dentre outros.

O goleiro do Flamengo, Felipe, e o atacante do Vitória, Elton, também estarão presentes, além de outros boleiros da dupla Ba-Vi. Não será surpresa se o casal do momento, Victor Ramos e Nicole Bahls, aparecer no evento que começa às 13h, no Wet'n Wild.

