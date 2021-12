A MTV italiana postou um vídeo, na tarde desta quarta-feira (19), onde três jovens jogadores de um time do País aparecem dançando a música "Empinadinha", gravada por Léo Santana, da banda Parangolé, em parceria com Wesley Safadão, vocalista Garota Safada.

O vídeo, que faz parte da série "Jogador - Esperanças jovens", foi postado na página da emissora no Facebook com a segue legenda (tradução livre): "Se Cedric e Everton não se encaixarem no futebol, há sempre a dança".

Diomande Cedric Gondo, de 17 anos, nasceu na Costa do Marfim e tenta conquistar espaço no futebol italiano. Já Everton, também de 17 anos, é brasileiro do estado do Paraná.

Clipe da música gravada por Léo Santana e Wesley Safadão

Juracy dos Anjos Jogadores caem na dança ao som do Parangolé na Itália

