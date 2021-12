Jogadoras de vôlei de praia casam em Fortaleza

As jogadores de vôlei de praia Larissa França e Lili Maestrini se casaram sábado, 3, na praia do Porto das Dunas, em Fortaleza. Vestidas de noiva, as duas fizeram tudo como manda o figurino, com direito a buquê e muita emoção entre os convidados.

Depois da cerimônis, Lili postou foto do casamento no Facebook.

