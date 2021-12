Jogadora de vôlei mostra a sensualidade em revista

A seleção brasileira de vôlei feminino é a nova "mina" das revistas masculinas. Após gariparem a belíssima Mari Paraíba, que fez um ensaio de muito bom gosto para a Playboy - e já abandonou a carreira para tentar virar apresentadora -, agora foi a vez da bicampeã olímpica em Pequim e Londres, Sheilla, posar para uma revista masculina. Desta vez, ainda não foi para a Playboy, e sim, à VIP.

Sheilla, que se diz tímida e é uma das musas do vôlei, será a capa da edição de outubro da revista, que chega às bancas no dia 28. A revista, para aguçar a curiosidade dos leitores, já divulgou a primeira imagem do ensaio.

