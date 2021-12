Jogador Hulk mostra atributos em foto e faz sucesso na web

O jogador da seleção brasileira Hulk causou frisson nas redes sociais após mostrar seus atributos físicos de uma forma diferente. Em uma foto publicada em seu perfil no Instagram, o atleta aparece levantando os dois filhos com as pernas.

Mas o ângulo da fotografia deixa o seu famoso bumbum e suas coxas torneadas bem à mostra. "Como o tempo passa! Meu pai fazia isso comigo. Obrigado meu DEUS por esses momentos!", escreveu ele na legenda.

A resposta dos fãs veio em forma de elogios ao físico de Hulk. "Socorro, chama o bombeiro", disse uma internauta. "Quer brincar comigo", disse outra.

