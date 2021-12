Joelma descarta ensaio nu

A cantora Joelma, que comanda a banda Calypso, jogou um balde de água fria nos marmanjos que queriam vê-la como veio ao mundo. Ela rejeitou a proposta da Playboy para estrelar um ensaio nu. "Eu não posaria. E não é só por causa da minha religião (ela é evangélica). É que eu não me vejo fazendo isso. Eu tenho filho e filhas. Eu não me sinto bem. Se eu me sentisse bem, legal. Eu fico imaginando um fã me pedindo autógrafo. Um autógrafo na minha perereca não dá! Eu jamais faria isso. Não é para mim.", disse, em entrevista ao UOL.

Com isso, a Playboy vai ter que encontrar outra famosa para estrelar a capa. A atriz Mariana Rios já disse que não está interessada, no momento, em posar nua. Nívea Stelmann, outro desejo da revista, não chegou a um acordo sobre valores. Belas atrizes é o que não faltam. Já tá na hora da revista abandonar ensaios com desconhecidas ou subcelebridades. A Playboy poderia tentar Paloma Bernardi, Cris Vianna ou Nanda Costa, todas no ar em Salve Jorge, ou Raquel Bertani, a Analu de Guerra dos Sexos.

adblock ativo