Joelma chora durante show sem Chimbinha

"Hoje não é pra chorar, hoje é pra sorrir, é dia de ser feliz!", era o que repetia Joelma durante show sem Chimbinha na noite deste sábado, 12. A cantora comandou a apresentação da banda Calypso na festa "Balada Romântica" em João Pessoa, na Paraíba, sem o ex-marido depois que a Justiça do Pará determinou que o guitarrista mantivesse 100 metros de distância de Joelma.

A cantora evitou falar diretamente da separação, mas recebeu apoio do público, que gritava "estamos com você". Apesar de falar que não era para chorar, ela não conseguiu controlar a emoção e não evitou as lágrimas em alguns momentos da apresentação.

Chimbinha foi substituído pelo guitarrista pernambucano Ian Marinho, que tocou ao lado de Joelma para um público estimado de 10 mil pessoas, capacidade máxima da casa de shows.

Justiça

Chimbinha foi impedido de se aproximar da ex-mulher depois que Joelma registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Ananindeua, no Pará. Ela disse que se sentia ameaçada pelo marido.

A determinação da Justiça do Pará usou como base a Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas para mulheres em situação de risco.

Separação



Joelma e Chimbinha anunciaram a separação em 19 de agosto após boatos de que ele teria traído a ex-mulher. A cantora, então, decidiu seguir carreira solo.

