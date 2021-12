Durante a exibição do Programa do Jô, na madrugada desta quarta-feira, 27, o apresentador Jô Soares se emocionou ao fazer comentários em defesa do ator José de Abreu e Chico Buarque, ambos vítimas de agressões verbais por apoiarem o governo federal (PT).

"Me perdoem, mas eu tinha que fazer esse desabafo que estava contido aqui há muito tempo", concluiu o apresentador após expor seu pensamento. Em seguida, ele pediu palmas para o compositor de "A banda".

Os artistas sofreram, recentemente, por se posicionarem publicamente a favor do Partido dos Trabalhadores (PT), e contra o processo de impeachment da presidente Dilma.

Na última sexta-feira, o ator José de Abreu cuspiu num casal depois de ser agredido verbalmente em um restaurante japonês em São Paulo, onde jantava com sua mulher.

Da Redação Jô Soares se emociona ao defender Zé de Abreu

Em entrevista ao Extra, Zé comentou o fato: "O casal estava sentado ao nosso lado e a minha mulher começou a perceber que o homem começou a xingar a gente. Ele falava que o nosso dinheiro era de roubo, de Lei Rouanet, nos xingava de safados. Minha mulher, percebendo que eu ainda não tinha ouvido, tentou evitar que eu escutasse. O cara ao lado começou a me chamar de ladrão e a chamar minha mulher de vagabunda. Foi natural: fiquei com a cabeça quente. Quem não ficaria?".

Aproveitando o bate-papo político, que virou tradição no programa com as "Meninas do Jô" o apresentador fez duras críticas aos agressores de José de Abreu

"Além da maldade e da ignorância, há uma perversidade ao dizer que o José de Abreu vive às custas da Lei Rouanet. É uma ignorância, uma mentira, um total desconhecimento da lei. (...) As pessoas falam sem conhecimento só para agredir: 'Ah, se ele é a favor do governo, é claro que ele se beneficia de alguma forma'".

Logo após, Jô fez questão de relembrar uma situação parecida que aconteceu com Chico Buarque, que foi hostilizado em uma das esquinas do Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na situação, mais uma vez , o tema da conversa era política e um grupo de pessoas acusava o PT de ser "bandido".

O apresentador afirma ter ficado indignado e disse: ""Nenhum artista merecia isso".

"O Chico Buarque não poder sair de casa e ir jantar com os amigos sem ser agredido ou ofendido. O Chico Buarque, que é um patrimônio desse país. Mesmo que não concordem... Feliz o país que tem um Chico Buarque. Eu fico comovido, envergonhado. Um homem que tem que ser reverenciado, sai com os amigos e é agredido de uma forma mesquinha. Nenhum artista merecia isso, principalmente um artista que já representou o Brasil e representa a sua revelia. Não é que ele sai por aí promovendo um país. Ele, naturalmente, é um brasileiro do qual todo brasileiro precisa se orgulhar, independente de gostar ou não da música ou de sua tendência política. Se ele é do PT, ou seja o que for. Eu fico indignado com esse tipo de atitude. Me perdoem de ter me emocionado aqui, mas realmente não entendo. Foge a compreensão, no meu ponto de vista, de qualquer brasileiro que acompanha esse país e que veja as coisas indignas que acontecem aqui e, de repente, há uma pessoa da maior dignidade que não pode sair de casa porque corre o risco de ser agredido por um bando de idiotas e de ignorantes. Me perdoem, mas eu tinha que fazer esse desabafo que estava contido aqui há muito tempo. Palmas para o Chico Buarque".

