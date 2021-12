Jô Soares protagoniza beijo gay triplo em programa

Quem assistiu ao Programa do Jô (Globo), na madrugada desta terça-feira, 29, foi surpreendido com um beijo gay triplo protagonizado por Jô Soares.

O beijo ocorreu durante a entrevista com o ator e músico George Sauma, da banda Choque do Magriça. Curioso para saber como seria um beijo gay técnico, o apresentador aceitou que Nicolas Bartolo, integrante do mesmo grupo, mostrasse ao vivo a técnica. A plateia entrou no clima e começou a gritar: "Beija! Beija!".

"Pode ser sem língua?", pediu Jô Soares. Após o selinho, Bartolo vibrou e mandou mensagem para a mãe: "Alô, mãe! Alô, mãe! Eu falei que ia beijar o Jô!".

"Mesmo sem língua, babou minha boca toda!", brincou Jô. Logo depois, Sauma também quis beijar o apresentador. "Que que é isso?", perguntou o apresentador. "Beijo triplo!", respondeu Nicolas.

