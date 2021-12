Jô Soares está sob os cuidados de Drauzio Varella

Jô Soares, de 76 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a noite da última sexta-feira, 25, para ações preventivas. De acordo com a assessoria de imprensa da Rede Globo, emissora da qual é contratado, a decisão de internação foi do próprio apresentador, que está sob os cuidados do médico Drauzio Varella. Nesta tarde Jô realizaria uma bateria de exames, mas ainda não há boletim médico informando seu estado de saúde.

De acordo com o jornal "O Globo", o apresentador apresentou princípio de pneumonia. À publicação, Anne Porlan, produtora do "Programa do Jô", da Globo, disse que ele foi medicado assim que chegou ao hospital, está se recuperando rápido e deve receber alta ainda esta semana. Jô está acompanhado da esposa, Flávia Soares.

Por causa da internação, as gravações desta semana da atração global foram suspensas.

Saúde

Ainda de acordo com a publicação, o apresentador afirmou, no ano de 2013, que é muito preocupado com seu peso (ele já pesou 160 kg e hoje está com 99 kg), e contou ter se tornado vegetariano. No cardápio, ele prioriza legumes assados e queijo.

