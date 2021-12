Jô Soares está com suspeita de câncer, diz colunista

O real estado de saúde de Jô Soares, de 76 anos, ainda é uma incógnita para a imprensa. Internado desde o último dia 25, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há suspeitas que o apresentador esteja com um câncer no pulmão. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o oncologista Dráuzio Varella foi chamado às pressas para acompanhar o caso.

De acordo com uma fonte da coluna, Jô chegou a ter uma parada cardíaca na noite da última quarta-feira.

Informações oficiais, no entanto, declaram que o apresentador está internado para tratar de uma pneumonia. Willem van Weerelt, diretor do "Programa do Jô", chegou a declarar à imprensa que Jô está reagido bem ao tratamento feito com antibióticos e que deve deixar o hospital ainda nesta sexta-feira, 15. A unidade foi proibida pela família de emitir qualquer boletim médico desde o último dia 28.

A assessoria de imprensa do hospital informou apenas que não há previsão de alta para o apresentador. Já o departamento de comunicação da Globo disse que Jô Soares apresenta melhora em seu quadro de saúde e caminha para uma alta hospitalar em breve.

