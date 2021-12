Em entrevista ao programa online Pingue-Pongue com Bonfá, do jornalista Marcelo Bonfá, o apresentador Jô Soares disse ter perdoado o taxista que atropelou sua mãe, Mercedes Soares, há 47 anos. "Mamãe morreu atropelada, num dia de chuva terrível. O motorista do táxi não teve a menor culpa. Ela tinha 70 anos. O motorista socorreu minha mãe e levou para o hospital. Ele fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base de crânio e não resistiu", contou.

Jô reencontrou o taxista que atropleou a mãe dele dez anos depois do ocorrido, quando pegou um táxi no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. "O motorista falou: 'Eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Fui eu que atropelei sua mãe. E desde esse dia, isso já faz dez anos, eu não consigo mais dormir. Só vou conseguir dormir no dia que o senhor me disser que me perdoa.' Respondi para ele: 'Mas, meu filho, você está perdoado desde o dia que pegou a minha mãe, socorreu e ficou ao lado do meu pai até a minha mãe morrer. Você não teve culpa nenhuma. Eu te perdoo, você está mais que perdoado. Vai em paz.' Ele chorava e eu chorei muito também. O perdão para mim é a coisa mais importante no cristianismo", relembrou.

Confira a entrevista:

Da redação Jô Soares diz ter perdoado taxista que atropelou a mãe dele

