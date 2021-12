Jô Soares deve deixar hospital até sexta, diz diretor

Internado desde 25 de julho com quadro de infecção pulmonar, Jô Soares deve deixar o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, até a sexta-feira, 15. A informação é do diretor da atração, Willem van Weerelt, ao portal UOL.

Segundo o boletim médico, o apresentador vem reagindo bem ao tratamento feito com antibióticos.

Nesta quarta-feira, 13, a colunista Fabíola Reipert, do R7, noticiou em seu blog que o estado de saúde do apresentador é grave e que a família estaria preocupada. A informações foi negada pela assessoria.

Osmar Barutti, pianista do Sexteto do Jô, também já havia declarado na última semana que Jô estaria se recuperando bem. "O nosso querido Jô está melhor a cada dia que passa. Graças a Deus", disse ele.

Em razão do afastamento do apresentador, o "Programa do Jô" (Globo) segue reprisando alguns especiais feitos por Jô ao longo dos 14 anos da atração.

adblock ativo