Jesus Luz atua e emplaca música em novela global

Prestes a estrear na novela "Guerra dos Sexos" (Globo), o ex-namorado da cantora Madonna, o DJ e modelo Jesus Luz, também terá uma de suas músicas na trilha sonora oficial do folhetim.

A canção "Feel Love Now" irá embalar o romance de Ronaldo, personagem do próprio DJ, e Juliana (Mariana Ximenes). O hit também estará no novo disco do rapaz, que será lançado no próximo ano.

