Jéssica Lopes comemora classificação em concurso com ensaio

A candidata da Paraíba no Miss Bumbum Brasil 2012, Jéssica Lopes, deu um salto na classificação do concurso: saltou da 21ª para a 13ª posição no ranking. Para comemorar o crescimento no número de votos, a "Peladona de Congonhas", como ficou conhecida após trocar de roupa no estacionamento do aeroporto paulista, fez um ensaio sensual nas ruas de Porto Alegre.

A candidata de Mato Grosso, Aline Bernardes, segue na liderança com 14,67% e parece que vai continuar assim até o dia 27 de novembro, quando a votação termina. Em segundo lugar está Isis Gomes, do Rio Grande do Sul, com 14,56%, seguida por Andressa Ulrach, de Santa Catarina, com 13,58%. As 15 mais votadas vão participar da final em São Paulo, no dia 30 de novembro.

Os jurados vão ter dificuldades em escolhar a Miss Bumbum Brasil 2012. São tantas candidatas com capacidade para vencer que a decisão será difícil. Não queria estar na pele deles. Aliás, queria sim!

